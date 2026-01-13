BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4.34 £
|
Abst. Kursziel*:
15.14%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.19%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
11:48
|Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
10:54
|BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal (AWP)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
08:30
|BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business (Financial Times)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:20
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:20
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|BP Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.60
|0.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Hold
|11:48
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|11:41
|
Bernstein Research
BASF Outperform
|11:29
|
RBC Capital Markets
Walmart Outperform
|11:24
|
DZ BANK
JPMorgan Chase Halten
|11:20
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|11:19
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral