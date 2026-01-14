Swissport-Aktie: Neue Finanzchefin kommt von Adecco

Maria Grigorova übernehme das Amt am 16. Februar, teilte Swissport am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Grigorova war seit 2022 Global Head of Finance bei Adecco. Zuvor sei sie stellvertretende Finanzchefin der Adecco Gruppe gewesen, hiess es weiter. Sie trete bei Swissport die Nachfolge von Craig Cavin an, der seit vergangenen April interimistischer Finanzchef des Flugzeugabfertigers sei.

jb/rw

Zürich (awp)