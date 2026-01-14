|Ab 16. Februar
|
14.01.2026 10:24:37
Swissport-Aktie: Neue Finanzchefin kommt von Adecco
Der Bodenabfertiger Swissport holt seine neue Finanzchefin vom Personalvermittler Adecco.
Grigorova war seit 2022 Global Head of Finance bei Adecco. Zuvor sei sie stellvertretende Finanzchefin der Adecco Gruppe gewesen, hiess es weiter. Sie trete bei Swissport die Nachfolge von Craig Cavin an, der seit vergangenen April interimistischer Finanzchef des Flugzeugabfertigers sei.
jb/rw
Zürich (awp)
