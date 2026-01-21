Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Flüge zum Mond oder gar zum Mars könnten sich für Aktionäre von Linde zunehmend auszahlen, schrieb Joshua Spector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Wir denken, dass mit dem Treibstoff für Weltraumflüge auch die Wachstums-Story von Linde angetrieben werden könnte", so der Experte. Derzeit stehe Raketentreibstoff für ein bis zwei Prozent des Umsatzes. Dieser Anteil könne sich aber in den kommenden fünf Jahren verfünffachen bis verachtfachen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 439.35
|
Abst. Kursziel*:
13.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 439.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.77%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Linde verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: Hätte sich eine Investition in Linde von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.ch)
|
09.01.26
|EQS-News: Linde Announces Fourth Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
06.01.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Linde-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.12.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Linde-Anlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|348.13
|0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:10
|
UBS AG
Danone Buy
|11:09
|
UBS AG
RELX Buy
|11:04
|
UBS AG
Diageo Neutral
|11:03
|
UBS AG
Linde Buy
|10:55
|
RBC Capital Markets
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|10:48
|
UBS AG
Volkswagen Neutral
|10:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Buy