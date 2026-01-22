Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
|
22.01.2026 10:18:00
Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse
Ericsson öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,85 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,37 Prozent erhöht. Damals waren 1,43 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,63 Milliarden SEK gegenüber 72,91 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,00 SEK je Aktie, gegenüber 0,010 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 234,39 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 247,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.24
|Ericsson Buy
|Jefferies & Company Inc.
