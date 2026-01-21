Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’251 0.7%  SPI 18’320 0.6%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’883 1.3%  Euro 0.9279 -0.2%  EStoxx50 5’958 1.3%  Gold 4’825 -0.1%  Bitcoin 71’401 0.4%  Dollar 0.7933 -0.3%  Öl 64.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trump-Zölle zurückgezogen: So steht es um US-Dollar, Euro und Franken
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Goldman Sachs wird für Goldpreis optimistischer
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Analyst bekräftigt Kaufempfehlung - Kursziel angehoben
Suche...
Plus500 Depot

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

31.10
CHF
-0.37
CHF
-1.17 %
12:17:21
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 11:09:17

RELX Buy

RELX
31.10 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich hiermit nennenswerte Umsätze erzielen ließen. Der Schritt belege aber, dass der Informations- und Analyseanbieter neue Wege einschlage, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.70 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
08:42 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
07.01.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen