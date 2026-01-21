RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb wertete die Ankündigung eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden Programms für die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten in den USA positiv. Es werde zwar einige Zeit dauern, bis sich hiermit nennenswerte Umsätze erzielen ließen. Der Schritt belege aber, dass der Informations- und Analyseanbieter neue Wege einschlage, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
