Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’240 0.6%  SPI 18’317 0.6%  Dow 49’077 1.2%  DAX 24’871 1.3%  Euro 0.9278 -0.2%  EStoxx50 5’955 1.2%  Gold 4’831 0.0%  Bitcoin 71’414 0.4%  Dollar 0.7933 -0.3%  Öl 64.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trump-Zölle zurückgezogen: So steht es um US-Dollar, Euro und Franken
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Goldman Sachs wird für Goldpreis optimistischer
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Analyst bekräftigt Kaufempfehlung - Kursziel angehoben
Suche...
Plus500 Depot

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

27.68
CHF
-4.26
CHF
-13.34 %
11:56:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 10:55:25

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
28.26 CHF -13.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34.84 € 		Abst. Kursziel*:
34.90%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
30.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.12%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
13.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen