Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick des Hightech-Unternehmens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Obwohl er bei seiner Profitabilitätserwartung für das Geschäftsjahr 2025/26 einen vorsichtigen Ansatz gewählt habe, signalisiere die Gewinnwarnung sinkende Konsensprognosen, wobei das Ausmaß unklar sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34.84 €
|
Abst. Kursziel*:
34.90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
30.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.12%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
