NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair anlässlich der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Online-Reisebüros hätten zwar Anfang Dezember den Billigflieger aus ihren Angeboten verbannt, was die Resultate im Wintergeschäft kurzfristig belaste, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet jedoch nicht mit dauerhaften Auswirkungen, da es sich um einen einmaligen Effekt handele. Die Ertragsmanagementsysteme dürften sich entsprechend anpassen./la/ajx;