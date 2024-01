NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair nach Dezember-Verkehrszahlen von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzung für den Nettogewinn 2023/24 gesenkt, für 2024/25 wegen niedrigerer Treibstoffkosten und eines stärkeren Anstiegs der Ticketpreise aber um so deutlicher erhöht, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih;