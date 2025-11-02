Ryanair 26.77 EUR 2.45% Charts

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 29,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahrs seien etwas besser als gedacht gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montag. Das sollte die Anleger beruhigen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.