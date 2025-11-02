Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
26.77EUR
0.64EUR
2.45 %
12:52:01
BMN
03.11.2025 10:35:12
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 29,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahrs seien etwas besser als gedacht gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montag. Das sollte die Anleger beruhigen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.65 €
|
Abst. Kursziel*:
15.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|10:35
|Ryanair Buy
|UBS AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
