Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

03.11.2025 10:35:12

Ryanair Buy

Ryanair
26.77 EUR 2.45%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 29,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahrs seien etwas besser als gedacht gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montag. Das sollte die Anleger beruhigen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.65 € 		Abst. Kursziel*:
15.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.57%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:35 Ryanair Buy UBS AG
09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Ryanair 26.97 3.21% Ryanair