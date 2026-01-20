LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke für das vierte Quartal seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zum OTC-Markt im vierten Quartal in Deutschland zeigten ein starkes Wachstum. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten habe sich das Wachstum allerdings verlangsamt und impliziere Marktanteilsverluste an den engsten Konkurrenten Redcare./rob/edh/gl;