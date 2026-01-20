Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris Aktie

20.01.2026
21.01.2026 07:36:03

DocMorris Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke für das vierte Quartal seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zum OTC-Markt im vierten Quartal in Deutschland zeigten ein starkes Wachstum. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten habe sich das Wachstum allerdings verlangsamt und impliziere Marktanteilsverluste an den engsten Konkurrenten Redcare./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

