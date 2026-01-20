DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke für das vierte Quartal seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zum OTC-Markt im vierten Quartal in Deutschland zeigten ein starkes Wachstum. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten habe sich das Wachstum allerdings verlangsamt und impliziere Marktanteilsverluste an den engsten Konkurrenten Redcare./rob/edh/gl;
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.69%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.45%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
