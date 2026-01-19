VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
107.23CHF
1.14CHF
1.07 %
10:15:58
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 07:45:35
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Flughäfen habe sich im Dezember nochmals abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastet hätten vor allem Stornierungen von Flügen in Japan. Die Flugmärkte Mexiko, Brasilien und Chile hätten sich dagegen besser entwickelt./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
138.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.55 €
|
Abst. Kursziel*:
20.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.43%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
12.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer (Dow Jones)
|
05.01.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.12.25
|VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Dezember mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.12.25
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VINCI
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|07:45
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|VINCI Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|107.26
|1.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|
Bernstein Research
Porsche vz. Market-Perform
|07:48
|
Barclays Capital
Porsche vz. Underweight
|07:47
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|07:45
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|07:44
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|07:44
|
Barclays Capital
Mercedes-Benz Group Equal Weight
|07:36
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight