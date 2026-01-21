QIAGEN Aktie 141542295 / NL0015002CX3
21.01.2026 09:32:00
QIAGEN-Aktie deutlich im Plus: Übernahmegerüchte im Blick
Angesichts des wohl baldigen Abschieds von Konzernchef Thierry Bernard könnte laut Insidern der Weg für eine Übernahme von QIAGEN frei sein.
Für eine denkbare Übernahme entfalle mit dem im November angekündigten Rücktritt von Bernard eines der grössten Hindernisse. Der Manager wird das Unternehmen verlassen, sobald ein Nachfolger gefunden ist.
QIAGEN sprach laut den Bloomberg-Informationen in den vergangenen Wochen bereits mit mehreren potenziellen Käufern, darunter auch strategischen Investoren aus den USA. Die Erwägungen seien aber noch in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass eine Transaktion zustande kommen werde.
Der Aktienkurs von QIAGEN reagierte am Dienstag kurz vor Handelsschluss mit einem Sprung um zwölf Prozent. An der Börse ist das Unternehmen damit mehr als neun Milliarden Euro wert.
In der Vergangenheit hatte QIAGEN mehrfach Interesse geweckt. So war 2020 eine Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific mangels ausreichend Unterstützung durch die Aktionäre geplatzt.
Auf XETRA stehen die Anteilsscheine von QIAGEN zeitweise 4,75 Prozent höher bei 46,20 Euro.
/mis/he
LONDON (awp international)
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
20.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX - 1,4% auf 24.589 Pkt - Qiagen weiter gesucht (Dow Jones)
|
20.01.26
|Qiagen prüft strategische Optionen - Agentur (Dow Jones)
|
15.01.26
|QIAGEN-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QIAGEN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.01.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
