RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51.76 €
|
Abst. Kursziel*:
0.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.85%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: DAX legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
21.01.26
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.01.26