RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.04 €
|
Abst. Kursziel*:
20.45%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
34.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.01%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Analysen zu RWE AG St.
