RWE Aktie

23.18
CHF
-12.88
CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
04.09.2025 07:34:54

RWE Outperform

RWE
32.84 CHF -1.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von RWE von 39 auf 41 Euro angehoben und die Papiere von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran begründete dies am Mittwochnachmittag mit höherem Vertrauen in die Disziplin der Essener bei der Mittelverwendung. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und es gebe kurzfristige Kurstreiber für RWE: die Erneuerbare-Energien-Auktionierung in Großbritannien sowie in Deutschland die Gaskraftwerks-Auktionierung./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.04 € 		Abst. Kursziel*:
20.45%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
34.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.01%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

