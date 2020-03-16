Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

23.18
CHF
-12.88
CHF
-35.72 %
16.03.2020
SWX
20.08.2025 19:19:58

RWE Outperform

RWE
33.52 CHF 2.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Halbjahreszahlen von 45,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2025 dürfte mit Blick auf die weiteren Ergebnisse ein Tief darstellen, das durch die schwächere Entwicklung der Geschäfte im ersten Halbjahr noch verschärft worden sei, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet daher, dass der Versorger zur Vorlage der Jahreszahlen ein operatives Ergebnis am unteren Ende der angegebenen Zielspanne berichten wird. Danach aber rechnet er mit einem deutlichen Ergebniswachstum./rob/ck/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35.33 € 		Abst. Kursziel*:
24.54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
35.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.61%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

