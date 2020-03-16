|Kurse + Charts + Realtime
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Halbjahreszahlen von 45,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Jahr 2025 dürfte mit Blick auf die weiteren Ergebnisse ein Tief darstellen, das durch die schwächere Entwicklung der Geschäfte im ersten Halbjahr noch verschärft worden sei, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet daher, dass der Versorger zur Vorlage der Jahreszahlen ein operatives Ergebnis am unteren Ende der angegebenen Zielspanne berichten wird. Danach aber rechnet er mit einem deutlichen Ergebniswachstum./rob/ck/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 12:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.33 €
|
Abst. Kursziel*:
24.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.61%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
