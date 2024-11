ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei positiv gewesen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska am Mittwoch nach einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Im Fokus hätten mögliche Auswirkungen der US-Wahl sowie der Neuwahlen in Deutschland gestanden. In Deutschland seien neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke unter bestimmten Bedingungen möglich, ein "Kernkraft-Comeback" werde aber schwierig. In den USA sei das Risikomanagement gut eingestellt./ag/tih;