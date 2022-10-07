Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2022
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen klar geschlagen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines projektierten Rechenzentrums habe dem Energiekonzern einen Buchgewinn beschert. Aber auch ohne diesen liege das Ebitda noch 11 Prozent über der Markterwartung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.19 € 		Abst. Kursziel*:
13.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.47%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:17 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09:22 RWE Outperform Bernstein Research
09:20 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
