RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.94 €
|
Abst. Kursziel*:
11.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.20%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12.09.25
|RWE-Analyse: UBS AG bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
12.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.09.25
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.
|14:07
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
