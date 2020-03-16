Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

16.03.2020
RWE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ahmed Farman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die aktuellen Trends im Bereich der Energieerzeugung. Bei RWE habe diese im August knapp unter dem zehnjährigen Schnitt gelegen, auch wegen schwächeren Winds bei Anlagen an Land. Er schätzt, dass bei dem Energiekonzern 90 Prozent des Gewinns aus der Stromerzeugung stammen, davon zu drei Vierteln aus dem Bereich der erneuerbaren Energien./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.94 € 		Abst. Kursziel*:
11.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.20%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

