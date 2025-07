FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr dürfte durch schwache Windbedingungen in Europa belastet worden sein, schrieb Olly Jeffery in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Zudem dürfte das Handelsgeschäft schlecht gewesen sein./ag/nas;