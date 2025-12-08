Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’710 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9391 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’190 -0.2%  Bitcoin 73’121 0.7%  Dollar 0.8071 0.3%  Öl 62.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026 - Gemeinde Leuk genehmigt Antennenprojekt
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
US-Präsident Trump sieht Problem für Netflix bei Warner-Deal - Aktien uneins
Meta-Aktie verliert: EU-Nutzer entscheiden über personalisierte Werbung
Tesla-Aktie unter Druck: Morgan Stanley hebt Kaufempfehlung auf
Suche...
eToro entdecken

Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zu hoher Marktanteil? 08.12.2025 21:16:00

US-Präsident Trump sieht Problem für Netflix bei Warner-Deal - Aktien uneins

US-Präsident Trump sieht Problem für Netflix bei Warner-Deal - Aktien uneins

US-Präsident Trump stellt die Netflix-Übernahme von Warner Brothers wegen möglicher Wettbewerbsbedenken öffentlich infrage.

Warner Bros. Discovery
22.45 CHF 9.39%
Kaufen Verkaufen
Laut US-Präsident Donald Trump könnte der hohe Marktanteil von Netflix im Streaming-Geschäft ein Problem bei den Übernahmeplänen für das Hollywood-Studio Warner Brothers sein. Er verwies auf die anstehende kartellrechtliche Prüfung und sagte, er werde auch in die Entscheidung involviert sein.

Netflix will das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers in einem gut 82 Milliarden Dollar schweren Deal kaufen. Die Unternehmen zeigten sich überzeugt, dass die Transaktion einer Prüfung durch Wettbewerbshüter standhalten wird. Zugleich planen sie bis zu eineinhalb Jahre für den Abschluss der Übernahme ein und Netflix verpflichtete sich, Warner eine Vertragsstrafe von 5,8 Milliarden Dollar zu zahlen, falls sie an den Kartellwächtern scheitern sollte.

Rivale Paramount hat Nähe zu Trump

Unterlegener Bieter ist der Hollywood-Rivale Paramount, der erst vor wenigen Monaten von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Software-Milliardärs Larry Ellison übernommen wurde. Medienberichten zufolge ging Paramount angesichts der guten Beziehungen zum Weissen Haus zuvor davon aus, sich durchsetzen zu können.

Paramount wollte - anders als Netflix - den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery kaufen, zu dem auch Fernsehsender wie CNN gehören. Der Nachrichtensender, der oft kritisch über Trump berichtet, ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge. In den USA wurde vielfach spekuliert, das Weisse Haus könne deshalb an einem Erfolg der Ellison-Familie interessiert sein. Beim Paramount-Sender CBS gab es nach dem Kauf Änderungen in der Nachrichtenredaktion.

Netflix-Manager bei Trump

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zuvor, Netflix-Co-Chef Ted Sarandos habe Trump Mitte November besucht, um über die Übernahmepläne zu sprechen. Dabei seien sie sich einig gewesen, dass der Meistbietende gewinnen solle, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Trump sagte, Sarandos sei vergangene Woche bei ihm im Oval Office gewesen.

Im US-Handel an der NASDAQ verliert die Netflix-Aktie zeitweise 4,15 Prozent zu auf 96,09 US-Dollar, während Warner-Papiere 5,04 Prozent auf 27,40 US-Dollar gewinnen.

/so/DP/stw

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

Netflix-Aktie unter Druck: Insiderverkauf und Warner-Bros-Deal - Was Anleger jetzt wissen müssen

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten