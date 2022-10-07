Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

38.00
CHF
13.13
CHF
52.79 %
07.10.2022
SWX
20.11.2025 13:20:03

RWE Outperform

RWE
41.80 CHF 2.20%
RWE
41.80 CHF 2.20%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
45.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.24%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:20 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:20 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
