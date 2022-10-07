RWE 41.80 CHF 2.20% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST



