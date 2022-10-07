RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
38.00CHF
13.13CHF
52.79 %
07.10.2022
SWX
20.11.2025 13:20:03
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
44.80 €
Abst. Kursziel*:
-1.79%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
45.01 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.24%
Analyst Name::
Alexander Wheeler
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:20
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
