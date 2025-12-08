Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Verhandlungen laufen 08.12.2025 18:05:00

In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co. am Samstag bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt.

Der Stahlkonzern Klöckner & Co hat Gerüchte bestätigt, wonach das Unternehmen mit dem US-Konzern Worthington Steel, Inc. über ein mögliches freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien verhandelt. Worthington Steel führe derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch, um die Gesellschaft genauer zu bewerten, heisst es in einer Adhoc-Mitteilung des Unternehmens.

Unsicherheit bei Abschluss

Es bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen ein solches Angebot tatsächlich erfolgt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Am Montag schnellte die Klöckner-Aktie auf XETRA letztlich um 29,32 Prozent hoch auf 7,85 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Oktober 2025: Experten empfehlen Klöckner-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

