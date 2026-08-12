RTL Aktie News: RTL am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 32,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'287 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 32,45 EUR. Bei 32,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12'690 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. 20,93 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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