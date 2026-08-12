RTL Aktie News: Anleger schicken RTL am Nachmittag ins Plus

Die RTL-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 32,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'430 Punkten liegt. In der Spitze gewann die RTL-Aktie bis auf 32,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,20 EUR. Zuletzt wechselten 85'783 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 16,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2026 Kursverluste bis auf 28,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 11,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2.04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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