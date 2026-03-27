Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’567 -0.6%  SPI 17’551 -0.6%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’310 -1.3%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’509 -1.0%  Gold 4’435 0.5%  Bitcoin 53’946 -1.3%  Dollar 0.7968 0.3%  Öl 110.4 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Jungheinrich-Aktie tiefrot: Neuer AR-Chef und weniger Dividende - Trotz Kunjunkturschwäche zuversichtlich
Stellantis-Aktie sinkt: Klage gegen ZF-Joint-Venture
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

32.00
CHF
0.60
CHF
1.91 %
10:02:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 08:44:13

RTL Equal Weight

RTL
32.33 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch aktualisierte in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung des Medienkonzerns seine Schätzungen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie fallen nun in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 13,7 Prozent höher aus. Er betonte, dass er für beide Jahre um bis zu 28 Prozent über dem Analystenkonsens liege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RTL Equal Weight
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
35.60 € 		Abst. Kursziel*:
3.93%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
35.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse