LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 35 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch aktualisierte in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung des Medienkonzerns seine Schätzungen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie fallen nun in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 13,7 Prozent höher aus. Er betonte, dass er für beide Jahre um bis zu 28 Prozent über dem Analystenkonsens liege./rob/tih/ag;