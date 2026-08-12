RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Mittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'491 Punkten steht. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58'574 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,84 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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