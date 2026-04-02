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13.04.2026 13:25:52

RTL Equal Weight

RTL
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL Group mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Bei RTL erwartet er am 13. Mai einen kleinen Umsatzschwund bei deutlich gesunkenen Werbeumsätzen./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RTL Equal Weight
Unternehmen:
RTL 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
37.80 € 		Abst. Kursziel*:
-2.12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
37.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.50%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
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13:25 RTL Equal Weight Barclays Capital
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