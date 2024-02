NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 310 auf 390 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie ordnete vor den Jahreszahlen im europäischen Luftfahrt- und Rüstungselektroniksektor ihre Rangfolge der Unternehmen neu. Nach kräftiger Kurssteigerung im Sektor sieht sie bei MTU und Airbus noch Möglichkeiten - und den Bewertungsabschlag bei Rolls-Royce als übertrieben an. Für die am höchsten bewertete BAE Systems wird sie vorsichtiger./ajx/he;