Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Rolls-Royce beim Kursziel von 370 Pence mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Briten hätten einen Marktanteil von rund 40 Prozent bei Triebwerken für Großraumflugzeuge, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei der einzige Bereich in der Luftfahrt, der dem Niveau von 2019 noch hinterherhinke. Es gebe aber Erholungssignale wie die Auslieferungsziele von Airbus oder die großen Aufträge auf der Dubai Air Show./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 06:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



