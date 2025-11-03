Roche 261.98 CHF 1.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT



