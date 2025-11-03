Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
262.00CHF
3.10CHF
1.20 %
11:10:48
SWX
03.11.2025 09:10:13
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
260.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.78%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
261.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.21%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
