Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

262.00
CHF
3.10
CHF
1.20 %
11:10:48
SWX
03.11.2025 09:10:13

Roche Underweight

Roche
261.98 CHF 1.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
260.70 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11.78%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
261.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.21%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:10 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
