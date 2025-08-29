|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.09.2025 06:57:31
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Präsentation der Studiendaten von Zilbesiran auf dem Europäischen Kardiologenkongress (ESC) habe nur eine geringe Senkung des Blutdrucks gezeigt, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies könnte das Potenzial des Herzmittels limitieren./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
260.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
260.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.85%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
29.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Roche Aktie News: Roche am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.08.25
|SMI aktuell: SMI schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|06:57
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|260.30
|-0.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|29.08.25
|
UBS AG
Oracle Buy
|29.08.25
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|29.08.25
|
JP Morgan Chase & Co.
DHL Group Overweight
|29.08.25
|
Bernstein Research
Pernod Ricard Outperform
|29.08.25
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|29.08.25
|
Baader Bank
TAG Immobilien Add
|29.08.25
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold