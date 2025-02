Roche 290.82 CHF 1.71% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 269 auf 274 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley hob am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen und des Ausblicks seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2030 um rund drei Prozent an. Mit dem neuen Kursziel sieht er aber weiter ein kleines Rückschlagsrisiko. Pharmazeutisch im Fokus stehe nun das Abnehmmittel Orforglipron, dessen Potenzial aber zumindest teilweise bereits eingepreist sei./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 05:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



