NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 345 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe solide Resultate vorgelegt, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem mache die Pipeline an Medikamentenkandidaten Fortschritte./rob/mis/ajx;