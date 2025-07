NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen des Bergbaukonzerns gäben allerhand Grund zur Freude, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/zb;