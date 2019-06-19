Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 10:21:44
Rio Tinto Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 6500 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Young überarbeitete am Montag seine Schätzungen für die Pilbara-Mine des Bergbaukonzerns. Er geht davon aus, dass Rio Tinto beim Barmittelzufluss je Tonne Eisenerz den Rückstand zu BHP verringern kann./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Buy
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
67.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.01 £
|
Abst. Kursziel*:
36.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Paul Young
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Kaum Veränderungen: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)