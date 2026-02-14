Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 328’431.49 VeChain im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’694.28 USD, da VeChain am 13.02.2026 0.008203 USD wert war. Damit wäre das Investment um 73.06 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.007306 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.034036 USD und wurde am 15.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net