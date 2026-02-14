|Langfristige Performance
|
14.02.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in VET investiert worden wären, hätte man nun 328’431.49 VeChain im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’694.28 USD, da VeChain am 13.02.2026 0.008203 USD wert war. Damit wäre das Investment um 73.06 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.007306 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.034036 USD und wurde am 15.02.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’798.57284
|3.67%
|Handeln
|Vision
|0.03989
|0.63%
|Handeln
|Ethereum
|1’572.23418
|4.89%
|Handeln
|Ripple
|1.07439
|2.52%
|Handeln
|Solana
|64.89820
|7.72%
|Handeln
|Cardano
|0.20904
|2.83%
|Handeln
|Polkadot
|1.02320
|3.80%
|Handeln
|Chainlink
|6.76352
|4.65%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.83%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|3.28%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/