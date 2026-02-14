|Profitable ICP-Investition?
|
14.02.2026 11:03:09
Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Internet Computer-Einstiegs gewesen.
Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 21.35 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.401 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 94.87 Prozent verkleinert.
Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.239 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
