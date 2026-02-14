Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Barrick Mining144690732Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Fokus: Boujnah bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Tesla-Aktie im Fokus: Wedbush sieht Integration mit SpaceX und xAI kommen
Krypto jenseits von Bullen- und Bärenmärkten: Experte erklärt die Dynamik
Suche...
eToro entdecken
Profitable ICP-Investition? 14.02.2026 11:03:09

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Internet Computer-Einstiegs gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46.84 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 21.35 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2.401 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 94.87 Prozent verkleinert.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2.239 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall