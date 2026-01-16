Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 192 auf 195 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Carole Madjo hob in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem starken Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal ihre Gewinnschätzungen bis 2027 an. Die Expertin geht davon aus, dass die Schmucksparte Jewellery Maisons ihre Dynamik beibehält. Sie geht weiter davon aus, dass Richemont 2026 besser abschneiden wird als der Sektor./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
165.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
164.46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.57%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
