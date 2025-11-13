Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’649.1 -0.7%  SPI 17’397 -0.8%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’785 -1.1%  Euro 0.9198 -0.3%  EStoxx50 5’679 -1.1%  Gold 4’152 -0.5%  Bitcoin 76’611 -3.1%  Dollar 0.7922 -0.1%  Öl 64.5 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Richemont21048333
Top News
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Swiss Re-Aktie mit Buy
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Richemont-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Richemont-Aktie
Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Suche...
eToro entdecken

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.90
CHF
9.40
CHF
5.82 %
11:59:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 11:04:48

Richemont Buy

Richemont
173.56 CHF 7.67%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173.56 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Richemont

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:14 Richemont Outperform Bernstein Research
09:57 Richemont Hold Deutsche Bank AG
08:31 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:31 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Richemont 171.30 6.07% Richemont