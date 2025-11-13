Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.90CHF
9.40CHF
5.82 %
11:59:14
SWX
14.11.2025 11:04:48
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 176 Franken auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Luxuswarenanbieters sei von starken Umsätzen geprägt gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag in ihrer Schnelleinschätzung. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
176.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
171.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
173.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
