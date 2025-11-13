Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.90CHF
9.40CHF
5.82 %
11:56:27
SWX
14.11.2025 10:14:22
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen fürs erste Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 190 Franken auf "Outperform" belassen. Der Uhren- und Schmuckhersteller haben die Markterwartungen in den Schatten gestellt, schrieb Luca Solca am Freitag./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
190.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173.56 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.47%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|11:04
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:14
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|171.05
|5.91%
