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20.03.2026 19:17:23

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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