NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine souveräne Präsentation auf dem Kapitalmarkttag. Die positiven Veränderungen in strategischer und operativer Hinsicht seien unterstrichen worden./rob/tih/la;