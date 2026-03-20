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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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20.03.2026 16:44:09

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Marco Limite zog in einer am Freitag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten Fedex, er ein "solides drittes Quartal" hinter sich habe. Von den Amerikanern habe es auch beruhigende Kommentare zum derzeitigen Geschäftsumfeld gegeben. Negativ für DHL seien aber Marktanteilsgewinne von Fedex in Europa und das bessere Abschneiden des Konkurrenten im internationalen Expressgeschäft./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
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