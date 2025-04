NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Im Luxussektor seien die Richemont-Aktien sein Favorit in einem sehr schwierigen Umfeld, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte Marktanteile hinzugewinnen./bek/mis;