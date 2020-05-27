|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 09:55:06
Rheinmetall Overweight
Rheinmetall
1586.78 CHF -3.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe aber keine Änderungen an den Jahreszielen gegeben und jede Kursschwäche sehe er als eine Einstiegschance./rob/ck/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
1’695.00 €
Abst. Kursziel*:
32.74%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
1’694.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
32.82%
Analyst Name::
David H Perry
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|04.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
