Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

223.50
CHF
6.40
CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
19.11.2025 08:24:17

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1585.62 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 2300 auf 2340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter zeigte sich am Mittwoch von den neuen Mittelfristzielen des Rüstungskonzerns beeindruckt und geht nun für 2030 von einem fünfjährigen Umsatzwachstum von 30 Prozent aus. Er aktualisierte zudem sein Bewertungsmodell für die Aktie und hob seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für 2030 um 23 Prozent und seine Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent an./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’340.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’725.00 € 		Abst. Kursziel*:
35.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’711.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.76%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse