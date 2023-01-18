Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
223.50CHF
6.40CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
29.10.2025 13:46:59
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1608.96 CHF 0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht./rob/ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’731.50 €
Abst. Kursziel*:
29.95%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’733.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.83%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
