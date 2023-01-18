Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

223.50
CHF
6.40
CHF
2.95 %
18.01.2023
SWX
29.10.2025 13:46:59

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1608.96 CHF 0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Dass sich die Ukraine offenbar endgültig für den Schützenpanzer Lynx als wichtigstes Gefechtsfahrzeug entscheiden habe, könnte den Düsseldorfern einige Milliarden bringen, schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach einem entsprechenden Bericht./rob/ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’731.50 € 		Abst. Kursziel*:
29.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’733.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.83%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

