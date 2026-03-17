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Hybrid-Cloud-KI-Fabrik 17.03.2026 07:10:00

Roche-Aktie: Pharmariese erweitert KI-Infrastruktur mit NVIDIA-Technologie

Roche-Aktie: Pharmariese erweitert KI-Infrastruktur mit NVIDIA-Technologie

Der Pharmakonzern Roche baut seine KI-Infrastruktur mit 2176 neuen Hochleistungsgrafikprozessoren von NVIDIA aus.

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Damit entstehe die grösste angekündigte "Hybrid-Cloud-KI-Fabrik" der Branche.

Mit der Supercomputer-Plattform will Roche die Entwicklung neuer Diagnostik- und Therapieansätze beschleunigen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Das Projekt ist Teil einer seit 2023 laufenden strategischen Partnerschaft mit dem US-Chipgiganten.

Ziel ist es, Innovationen schneller zu realisieren und Patientinnen und Patienten früher Zugang zu Medikamenten und Diagnostika zu ermöglichen. Die Plattform nutzt laut den Angaben unter anderem Nvidia-Technologien für KI-gestützte Laborprozesse, digitale Zwillinge zur Produktionsoptimierung sowie KI-gestützte Bildanalyse in der Diagnostik.

Insgesamt verfüge Roche nun über eine kombinierte On-Premise- und Cloud-Infrastruktur mit mehr als 3500 Blackwell-Grafikprozessoren (GPU). Das sei derzeit "die grösste angekündigte GPU-Infrastruktur, die einem Pharmaunternehmen zur Verfügung steht".

Basel (awp)

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Hold-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Roche-Aktie

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’426.11 19.16 BDASDU
Short 13’679.77 13.81 SHRB5U
Short 14’190.26 8.92 S7LBMU
SMI-Kurs: 12’894.15 16.03.2026 17:30:00
Long 12’343.70 19.60 S9VBDU
Long 12’079.41 13.96 SXMBOU
Long 11’550.50 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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