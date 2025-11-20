Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.11.2025 11:06:38

RENK Overweight

RENK
51.65 CHF -6.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

