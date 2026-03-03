Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs

Auf Basis des Schlusskurses vom 27. Februar und des entsprechenden USD/CHF-Umrechnungskurses entspricht dies rund 8,53 Millionen Namenaktien oder rund 2,86 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie es im Inserat zum Rückkauf heisst. Die zurückgekauften Aktien sollen später zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

An der SIX werde eine zweite Handelslinie errichtet, auf der nur die Swiss Re als Käuferin auftreten könne, heisst es weiter. Mit der Durchführung des Rückkaufs wurde die ZKB beauftragt.

Die Swiss Re-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 3,46 Prozent tiefer bei 129,36 CHF.

dm/uh

Zürich (awp)