|
03.03.2026 09:50:00
Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs
Die Swiss Re startet ihren angekündigten Aktienrückkauf am (morgigen) 4. März. Ab dann wird der Rückversicherer Aktien im Gegenwert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.
Auf Basis des Schlusskurses vom 27. Februar und des entsprechenden USD/CHF-Umrechnungskurses entspricht dies rund 8,53 Millionen Namenaktien oder rund 2,86 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie es im Inserat zum Rückkauf heisst. Die zurückgekauften Aktien sollen später zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden.
An der SIX werde eine zweite Handelslinie errichtet, auf der nur die Swiss Re als Käuferin auftreten könne, heisst es weiter. Mit der Durchführung des Rückkaufs wurde die ZKB beauftragt.Die Swiss Re-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 3,46 Prozent tiefer bei 129,36 CHF.
dm/uh
Zürich (awp)
Analysen zu Swiss Re AG
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
