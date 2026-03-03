Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.03.2026 09:50:00

Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs

Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs

Die Swiss Re startet ihren angekündigten Aktienrückkauf am (morgigen) 4. März. Ab dann wird der Rückversicherer Aktien im Gegenwert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Swiss Re
130.00 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Auf Basis des Schlusskurses vom 27. Februar und des entsprechenden USD/CHF-Umrechnungskurses entspricht dies rund 8,53 Millionen Namenaktien oder rund 2,86 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals, wie es im Inserat zum Rückkauf heisst. Die zurückgekauften Aktien sollen später zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden.

An der SIX werde eine zweite Handelslinie errichtet, auf der nur die Swiss Re als Käuferin auftreten könne, heisst es weiter. Mit der Durchführung des Rückkaufs wurde die ZKB beauftragt.

Die Swiss Re-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 3,46 Prozent tiefer bei 129,36 CHF.

dm/uh

Zürich (awp)

